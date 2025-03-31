Названі вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні

Найбільш стійко тримаються пікапи (мінус 40,4%) та гібриди (40,7%). В останніх такий добрий показник, ймовірно, пояснюється тим, що на ринку багато гібридів марки Toyota. Кросовери втрачають значно більше - 48,9% ціни за п'ять років. Антирекорд поставили електромобілі, які знецінюються одразу на 58,8%.

Не дивно, що рейтинг найбільшого падіння залишкової ціни очолив електричний кросовер Jaguar I-Pace з показником 72,2%. Бронза також дісталася електромобілю Tesla Model S (65,2%). А ось на друге місце несподівано вирвався представницький седан BMW 7-Series (67,1%).

У рейтингу найліквідніших машин перевага за спорткарами. Перші два рядки серед п'ятирічок на американському ринку вибороли дві моделі Porsche, які втрачають не більше 22% початкової ціни. На четвертому та шостому місці влаштувалися Chevrolet Corvette (27,2%) та Camaro (28,0%), а Ford Mustang (29,2%) посів восьмий рядок. Можна констатувати, що купівля спорткара – відносно непогане вкладення коштів.

За підсумками свого дослідження аналітики iSeeCars наголосили, що падіння залишкової ціни є основною витратою при експлуатації автомобіля. Наприклад, різниця між вживаними гібридом і електромобілем у разі продажу може досягати кількох десятків тисяч доларів у вигляді втраченої вигоди.