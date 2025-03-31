Названы подержанные авто, которые с годами меньше всего теряют в цене

Наиболее устойчиво держатся пикапы (минус 40,4%) и гибриды (40,7%). У последних такой хороший показатель, вероятно, объясняется тем, что на рынке много гибридов марки Toyota. Кроссоверы теряют значительно больше - 48,9% цены за пять лет. Антирекорд поставили электромобили, которые обесцениваются сразу на 58,8%.

Неудивительно, что рейтинг наибольшего падения остаточной цены возглавил электрический кроссовер Jaguar I-Pace с показателем 72,2%. Бронза также досталась электромобилю Tesla Model S (65,2%). А вот на второе место неожиданно вырвался представительский седан BMW 7-Series (67,1%).

В рейтинге самых ликвидных машин преимущество за спорткарами. Первые две строчки среди пятилеток на американском рынке завоевали две модели Porsche, которые теряют не более 22% начальной цены. На четвертом и шестом месте обосновались Chevrolet Corvette (27,2%) и Camaro (28,0%), а Ford Mustang (29,2%) занял восьмую строчку. Можно констатировать, что покупка спорткара - относительно неплохое вложение средств.

По итогам своего исследования аналитики iSeeCars подчеркнули, что падение остаточной цены является основным расходом при эксплуатации автомобиля. Например, разница между подержанным гибридом и электромобилем в случае продажи может достигать нескольких десятков тысяч долларов в виде упущенной выгоды.