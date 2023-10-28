Названі ТОП-5 найкращих кросоверів 2023 року

Skoda Kamiq

Найменший з чеських кросоверів внаслідок рестайлінгу 2023 року не отримав революційних змін, і це добре: машина і без того цілком вдала і з тиражом 350 тисяч екземплярів носить титул найбільш популярного кросовера Skoda. Всередині ховається та ж сама платформа А0 від Volkswagen AG, а в екстер’єрі достатньо змін. Спереду це нові фари, новий бампер і радіаторна решітка, ззаду – нові ліхтарі.

В салоні Kamiq став багатшим, тепер у всіх його версіях цифрова 8-дюймова панель приладів і 8,25-дюймовий сенсорний дисплей. За доплату ці екрани можуть отримати діагональ відповідно 10,25 і 9,2 дюймів. У моторній лінійці для українців пропонуються не лише надувні малооб’ємні агрегати типу TSI, а й глибоко шановані в країні мотори старої школи 1,6 MPI. Трансмісії механічні та автоматичні, у тому числі і преселективні агрегати DSG. Повний привід не з’явився, але ніхто і не заявляє, що це машина для підкорення справжнього бездоріжжя.

Peugeot 408

Французька марка привезла в Україну нову, в багатьох сенсах незвичайну модель. Адже автомобіль є кросовером тому, що його створено на перетині відразу трьох класів: позашляховика, хетчбека та купе. Можливо, його можна вважати “ліфтованим” фастбеком, але з вкороченою кормою. Машина простора всередині, зокрема, несподівано багато місця для задніх пасажирів. У зоні відповідальності водія використана фірмова технологія 3D i-Cockpit з двома 10-дюймовими екранами.

Силовий агрегат пропонується лише один, але потужний – вже відомий за іншими моделями 1,6-літровий бензиновий турбомотор на 215 к.с. А в цілому технічне начиння цього кросовера аналогічне моделі Peugeot 308, тобто попри винятковість форми його утримання не буде чимось проблемним.

Nissan Qashqai

Японці показали свій Nissan Qashqai у гібридному варіанті. Причому гібрид це – цікавої, нечасто застосовуваної послідовної схеми, відомої також за іншою “нісанівською” моделлю X-Trail. За нею бензиновий двигун в жодному разі не має зв’язку з ведучими колесами. Весь час він працює для приводу генератора, який виробляє енергію для зарядження батареї і маршового електродвигуна.

Відповідно, машина поводиться як “чистий” електромобіль: прискорюється тихо, плавно і швидко, і не вимагає від водія якихось маніпуляцій з ДВЗ та коробкою передач. Крім зручностей, власник гібриду має скромну витрату пального та кращі екологічні показники.

Citroen C5 Aircross

Французький бренд розпочав в Україні продаж вже відомого C5 Aircross, але з особливим типом силової установки. Новий автомобіль має гібридну схему типу Plug-in, тобто це гібрид, що підзаряджається від зовнішнього джерела. Машина поєднує в собі переваги класичного електромобіля і звичної машини з ДВЗ.

Для коротких, до 55 км, поїздок водій може використовувати суто електричний привід, зарядивши батарею, скажімо, вдома або біля роботи. А рух на більш тривалих маршрутах забезпечує бензиновий мотор, який активується, коли акумулятор виявляється спустошеним. Власне, всього у новинки три режими руху: електро, гібридний та спортивний. В останніх двох “бензинка” та електромотор працюють у парі, вмикаючись коли треба разом чи почергово для досягнення бажаного результату: швидкого прискорення або економічного та плавного руху.

Toyota Corolla Cross

Успішна всесвітня модель “Тойоти” у версії для Європи отримала гібридну силову установку. На борту працює система п’ятого “тойотівського” покоління – 2,0-літровий бензиновий двигун, електромотор, автоматична трансмісія і електронний модуль. В Україні Corolla Cross доступна лише з переднім приводом, але відрадно, що є кілька режимів руху.

Показово, що крім Eco та Sport є ще суто електричний драйв EV, хоча заряду в батареї вистачить на нетривалу відстань. Автомобіль вийшов доволі економічним і дуже жвавим, проте, ходова “Короли Крос” налаштована більше на комфорт, ніж на світлофорні перегони.

Якщо коротко

Ви теж помітили, що у п’ятірці найяскравіших – на наш погляд – “кросоверних” прем’єр виявилося аж три електрифікованих машини? Навряд чи вони принципово кращі за старі добрі бензинові та дизельні моделі, але ж цим гібридам не завжди навіть є альтернатива. Невже машини з ДВЗ справді здають позиції електротязі? Поки що цього не можна сказати, адже “чистих” електромобілів серед хітів 2023 року неначе не виявлено.