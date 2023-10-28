Названы ТОП-5 лучших кроссоверов 2023 года

Skoda Kamiq

Самый маленький из чешских кроссоверов в результате рестайлинга 2023 года не получил революционных изменений, и это хорошо: машина и без того вполне удачная и с тиражом 350 тыс. экземпляров носит титул наиболее популярного кроссовера Skoda. Внутри скрывается та же платформа А0 от Volkswagen AG, но в экстерьере есть некоторые изменения. Впереди это новые фары, новый бампер и решетка радиатора, сзади – новые фонари.

В салоне Kamiq стал богаче, теперь во всех его версиях перед водителем и пассажирами цифровая 8-дюймовая приборная панель и 8,25-дюймовый сенсорный дисплей. За доплату эти экраны могут получить диагональ соответственно 10,25 и 9,2 дюйма. В моторной линейке для украинцев предлагаются не только наддувные малообъемные агрегаты типа TSI, но и уважаемые в стране моторы старой школы 1,6 MPI. Трансмиссии механические и автоматические, включая преселективные агрегаты DSG. Полный повод не появился, но никто и не заявляет, что это машина для покорения настоящего бездорожья.

Peugeot 408

Французская марка привезла в Украину новую, во многих смыслах необычную модель. Ведь автомобиль является кроссовером потому, что он создан на пересечении сразу трех классов: внедорожника, хэтчбека и купе. Возможно, его можно считать "приподнятым" фастбеком, но с укороченной кормой. Машина просторная внутри, в частности, неожиданно много места для задних пассажиров. В зоне ответственности водителя использована фирменная технология 3D i-Cockpit с двумя 10-дюймовыми экранами.

Силовой агрегат предлагается только один, но мощный – уже известный по другим моделям 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 215 л.с. А в целом техническая начинка этого кроссовера аналогична модели Peugeot 308, то есть несмотря на исключительность формы его содержание не будет чем-то проблемным.

Nissan Qashqai

Японцы привезли к нам свой Nissan Qashqai в гибридном варианте. Причем гибрид этот – интересной, редко применяемой последовательной схемы, известной также по другой “нисановской” модели X-Trail. В ней бензиновый двигатель ни в коем случае не имеет связи с ведущими колесами. Все время он работает для привода генератора, производящего энергию для зарядки батареи и маршевого электродвигателя.

Соответственно, машина ведет себя как "чистый" электромобиль: ускоряется тихо, плавно и быстро, и не требует от водителя каких-либо манипуляций с ДВС и коробкой передач. Кроме удобств, владелец гибрида получает скромный расход горючего и лучшие экологические показатели.

Citroen C5 Aircross

Французский бренд начал в Украине продажу уже известного C5 Aircross, но с особым типом силовой установки. Новый автомобиль имеет гибридную схему типа Plug-in, то есть это гибрид, подзаряжаемый от внешнего источника. Машина сочетает преимущества классического электромобиля и привычной машины с ДВС.

Для коротких, до 55 км, поездок водитель может использовать чисто электрический привод, зарядив батарею, скажем, дома или на парковке на работе. А движение на более длительных маршрутах обеспечивает бензиновый мотор, автоматически активируемый после опустошения аккумулятора. Собственно всего у новинки три режима движения: электро, гибридный и спортивный. В последних двух "бензинка" и электромотор работают в паре, включаясь когда нужно вместе или поочередно для достижения желаемого результата: быстрого ускорения или экономического и плавного движения.

Toyota Corolla Cross

Успешная всемирная модель Toyota в версии для Европы получила гибридную силовую установку. На борту работает "тойотовская" гибридная система пятого поколения - 2,0-литровый бензиновый двигатель, электромотор, автоматическая трансмиссия и электронный модуль. В Украине Corolla Cross доступна только с передним приводом, но отрадно, что есть несколько режимов движения.

Примечательно, что помимо Eco и Sport есть еще сугубо электрический драйв EV, хотя заряда в батарее хватит на непродолжительное расстояние. Автомобиль получился довольно экономичным и очень резвым, однако, ходовая "Короллы Кросс" настроена больше на комфорт, чем на светофорные гонки.

Если коротко

Вы тоже заметили, что в пятерке самых ярких – на наш взгляд – "кроссоверных" премьер оказалось целых три электрифицированных машины? Вряд ли они принципиально лучше старых добрых бензиновых и дизельных моделей, но этим гибридам не всегда даже есть альтернатива. Неужели машины с ДВС действительно сдают позиции электротяге? Пока этого нельзя сказать, ведь "чистых" электромобилей среди хитов 2023 года как будто не обнаружено.