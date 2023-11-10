Названі ТОП-5 найбільш легендарних авто марки Toyota

Першими механічними виробами під маркою Toyoda (саме так, спочатку бренд писався через "d") були автоматичні ткацькі верстати. Але за кілька років, у 1929-му, їх конструктор Сакіті Тойода прийняв принципе рішення зайнятися виробництвом автомобілів. Першою інвестицією в розбудову майбутнього автогіганта були кошти, отримані від продажу патенту на той самий ткацький верстат одній авторитетній британській компанії. Тому сьогодні логотип Toyota являє собою переплетені петлі ниток.

З точки зору споживача, автомобілі “Тойота” часто скромні і невиразні зовні, але їх купують ті, хто не хоче мати справу з жодними технічними проблемами. Хоча яскраві харизматичні моделі теж не рідкість. З точки зору інженера автомобілі “Тойота” прості, позбавлені радикальних інновацій, але надійні за рахунок продуманих конструкцій і якісних матеріалів. Хоча щодо інновацій трапляються винятки. З точки зору маркетолога автомобілі “Тойота” – вдала відповідь на запити найбільшої групи споживачів, якій потрібен товар в першу чергу практичний і безвідмовний.

Нарешті, велика частина успіху продукції Toyota у тому, що її моделі присутні практично в усіх класах і сегментах – певно, топ-менеджери компанії добре вміють прогнозувати перспективну кон’юнктуру ринків. Більше того, часом Toyota сама створює чи розширює нові сегменти – скажімо, як клас SUV чи гібриди.

Toyota G1, 1935 рік

Так, це вантажівка, що нетипово для даної марки. Але цей ваговоз врятував молоду автомобільну компанію Toyoda Motor Company після того, як вона зазнала руйнівного фіаско з кількома першими легковим моделями. А керівництво отримало тоді важливий урок: може, перші “легкові” проекти були і непогані, але орієнтуватись треба на попит. А він у передвоєній Японії базувався на закупівлях для армії. Яка, до речі, лобіювала власне виробництво, напередодні Другої світової війни закривши кордони для імпорту автотранспорту. Toyota G1 виявилася вдалою, і військові зробили рятівні для виробника замовлення.

Toyopet Crown і Toyota Corona 1964 року

Моделі Crown і Corona мало відомі у нашій країні, оскільки завжди були продуктом для певних специфічних ринків. Але свого часу вони разом відіграли ключову роль для просування “Тойот” (і японських машин в цілому) на світові ринки. А коли в результаті “японці” потіснили ”місцевих” у США, Європі та на дрібніших локальних ринках, світ отримав нові стандарти споживчих характеристик і безприкладної на той час технічної досконалості. При тому Crown перших серій, потрапивши у 1957 р. у США, виявилися ганебними: цілком прийнятна для японських умов машина не могла рухатись американськими хайвеями – на швидкості двигун виходив з ладу. Тому давши витримку, тойотівці повторили атаку на найбільший ринок світу з оновленим продуктом – моделлю Corona. Недорогий, потужний та економічний седан сподобався покупцям, бо був з одного боку компактним, а з іншого мав конструктивні рішення преміум-класу.

Цікаво, що першим брендом “Крауна” був не Toyota, а Toyopet, і це теж була помилка: toy англійською значить іграшка, а pet – роздратування…

Toyota Land Cruiser, з 1951 року

“Якщо Land Cruiser зламається, це не просто незручність... Це може стати загрозою для життя. Цінність Land Cruiser зводиться до одного слова: довіряти”, – Саймон Хамфріс, топ-менеджер Toyota Motor Corporation. Звісно, утилітарні безкомпромісні позашляховики з’явилися задовго до 1951 року, коли перший з “Ленд Круйзерів” побачив світ. Але серед їх головних переваг не було однієї – вони не були безвідмовними. З часом канонічна лінійка Land Cruiser трансформувалася в такий собі триптих: розкішний флагман- універсал, придатний до автобанів і бездоріжжя (нині серія 300), полегшена модель Light Duty – більш компактна і більш практична, комфортна на асфальті і бездоріжжі (Prado) та утилітарна модель класу Heavy-Duty з винятковою витривалістю та прохідністю (серія 70).

Між іншим, вищезгадана промова пролунала минулого літа – з нагоди повернення на внутрішній японський ринок того самого Land Cruiser 70, який безперервно випускається з 1984 року.

Toyota Corolla, з 1966 року

Один з найбільш поширених автомобілів у світі, на кінець вересня цього року було випущено 53,39 мільйони “Корол” у різних версіях кузова аж до компактвена. На перший погляд, нічого видатного у них немає, але при детальному аналізі випливає головна перевага Corolla – вона виділяється не однією-двома видатними характеристиками, а збалансованістю усіх важливих для С-класу якостей. Власне, це стосується багатьох моделей Toyota, просто Corolla грає в найбільш затребуваному сегменті ринку. Сьогодні випускається дванадцята генерація цієї моделі.

Toyota Prius

Перший масовий автомобіль з гібридною силовою установкою у світі. У боротьбі за екологічну чистоту транспорту і з розумінням, що електромобілям змагатися з ДВЗ ще зарано, “тойотівці” вирішили об’єднати в одній машині обидва типи двигунів. Кожен з моторів змусили підключатись до коліс в тих умовах, коли він є найбільш ефективним.

Увесь секрет Prius`ів – в особливій гібридній трансмісії Hybrid Synergy Drive (HSD). Це нескладна планетарна передача, яка, плавно і безперервно змінюючись, розподіляє обертові моменти електромотора та бензинового двигуна між колесами та генератором. При тому гібридна автоматична трансмісія геть оригінальна, вона не є ані варіатором, ані ступінчастою механічною передачею.

При своєму нетиповому новаторстві Toyota Prius перших поколінь виявилися надзвичайно надійними і довговічними, що замість настороженості викликало у споживачів симпатії до концептуально нового авто. Крім того, Prius, маючи не лише технічні, а й, так би мовити, емоційні, іміджеві переваги, підштовхнув уряди багатьох країн до фінансового заохочення власників екологічно ефективних автомобілів. Це було дуже важливо для поширення гібридів та електромобілів, оскільки покупка цих недешевих машин за повну ціну була мало кому доступна.

Між іншим, в основі тієї самої незвичайної трансмісії Prius`ів типу HSD лежать винаходи харків’янина Олексія Северинського (Alexei Severinsky). Своє право на частину прибутків від продажів цих машин науковець доводив у суді. Можливо, саме тому нічого подібного до “тойотівської” Hybrid Synergy Drive інші виробники гібридів не використовують.