Названы ТОП-5 самых легендарных авто марки Toyota

На днях Toyota Motor Corporation доложила миру, что с начала своей деятельности произвела 300 миллионов автомобилей. Учитывая, что многие годы подряд Toyota занимает первое-второе место в глобальных рейтингах продаж, можно сказать, что ее модели формировали образ сегодняшнего автомобиля.
В материале РБК-Украина читайте об автомобилях японской марки, которые оказали большое влияние на развитие мирового автопрома.
При подготовке публикации были использованы материалы Robert Sobel и пресс-служба Toyota Motor Corporation.
Первыми механическими изделиями под маркой Toyoda (именно так, поначалу бренд писался через d) были автоматические ткацкие станки. Но через несколько лет, в 1929-м, их конструктор Сакити Тойода принял принципиальное решение заняться производством автомобилей. Первой инвестицией в развитие будущего автогиганта были средства, полученные от продажи патента на тот же ткацкий станок одной авторитетной британской компании. Поэтому сегодня логотип Toyota представляет собой переплетенные петли нитей.
С точки зрения потребителя, автомобили "Тойота" часто скромны и невыразительны снаружи, но их покупают те, кто не хочет иметь дело с никакими техническими проблемами. Хотя яркие харизматичные модели тоже не редкость. С точки зрения инженера автомобили "Тойота" просты, лишены радикальных инноваций, но надежны за счет продуманных конструкций и качественных материалов. Хотя в отношении инноваций тоже встречаются исключения. С точки зрения маркетолога автомобили "Тойота" – удачный ответ на запросы крупнейшей группы потребителей, которой нужен товар в первую очередь практический и безотказный.
Наконец, большая часть успеха продукции Toyota – в присутствии ее моделей практически во всех классах и сегментах – вероятно, топ-менеджеры компании хорошо умеют прогнозировать перспективную конъюнктуру рынков. Более того, иногда Toyota сама создает или расширяет новые сегменты – скажем, как класс SUV или гибридов.
Да, это грузовик, что нетипично для данной марки. Но этот грузовик спас молодую автомобильную компанию Toyoda Motor Company после того, как она потерпела сокрушительное фиаско с несколькими первыми легковыми моделями. А руководство извлекло тогда важный урок: может, первые "легковые" проекты были и неплохи, но ориентироваться нужно на спрос. Он же в предвоенной Японии базировался на закупках для армии. Которая, кстати, лоббировала собственное производство, в канун Второй мировой войны закрыв границы для импорта автотранспорта. Toyota G1 оказалась удачной, и военные сделали спасительные для производителя заказы.
Модели Crown и Corona мало известны в нашей стране, поскольку всегда являлись продуктом для определенных специфических рынков. Но в свое время они вместе сыграли ключевую роль для продвижения Toyota (и японских машин в целом) на мировые рынки. А когда в результате "японцы" потеснили "местных" в США, Европе и на более мелких локальных рынках, мир получил новые стандарты потребительских характеристик и беспримерного к тому времени технического совершенства. При этом Crown первых серий, попав в 1957 г. в США, оказались провальными: вполне приемлемая для японских условий машина не могла двигаться по американским хайвеям – на скорости двигатель выходил из строя. Поэтому дав выдержку, тойотовцы повторили атаку на самый большой рынок мира с обновленным продуктом – моделью Corona. Недорогой, мощный и экономичный седан понравился покупателям, потому что был с одной стороны компактным, а с другой имел конструктивные решения премиум-класса.
Интересно, что первым брендом Крауна был не Toyota, а Toyopet, и это тоже была ошибка: toy на английском значит игрушка, а pet – раздражение…
“Если Land Cruiser сломается, это не просто неудобство... Это может стать угрозой жизни. Ценность Land Cruiser сводится к одному слову: доверять”, – Саймон Хамфрис, топ-менеджер Toyota Motor Corporation. Конечно, утилитарные бескомпромиссные внедорожники появились задолго до 1951 года, когда первый из "Ленд Круйзеров" увидел свет. Но среди их главных преимуществ не было одного – они не были безотказными. Со временем каноническая линейка Land Cruiser трансформировалась в триптих: роскошный флагман-универсал, пригодный к автобанам и бездорожью (ныне серия 300), облегченная модель Light Duty – более компактная и более практичная, комфортная на асфальте и бездорожье (Prado) и класса Heavy-Duty с исключительной выносливостью и проходимостью (серия 70).
Между прочим, упомянутый спич прозвучал прошлым летом – по случаю возвращения на внутренний японский рынок того же Land Cruiser 70, который непрерывно выпускается с 1984 года.
Один из самых распространенных автомобилей в мире: на конец сентября этого года было выпущено 53,39 миллиона "Королей" в разных версиях кузова вплоть до компактвэна. На первый взгляд ничего выдающегося у них нет, но при детальном анализе раскрывается главное преимущество Corolla – она выделяется не одной-двумя выдающимися характеристиками, а сбалансированностью всех важных для С-класса качеств. Собственно, это касается многих моделей Toyota, просто Corolla играет в наиболее востребованном сегменте рынка. Сегодня выпускается двенадцатое поколение этой модели.
Первый массовый автомобиль с гибридной силовой установкой в мире. В борьбе за экологическую чистоту транспорта и с пониманием, что электромобилям соревноваться с ДВС еще рано, "тойотовцы" решили объединить в одной машине оба типа двигателей. Каждый из моторов заставили подключаться к колесам в тех условиях, когда он наиболее эффективен.
Весь секрет Prius`ов – в особой гибридной трансмиссии Hybrid Synergy Drive (HSD). Это несложная планетарная передача, которая, плавно и непрерывно меняясь, распределяет крутящие моменты электромотора и бензинового двигателя между колесами и генератором. При этом гибридная автоматическая трансмиссия совершенно оригинальна, она не является ни вариатором, ни ступенчатой механической передачей.
При своем нетипичном новаторстве Toyota Prius первых поколений оказались чрезвычайно надежными и долговечными, что вместо настороженности вызвало у потребителей симпатии к концептуально новому авто. Кроме того, Prius, обладая не только техническими, но и, так сказать, эмоциональными, имиджевыми преимуществами, подтолкнул правительства многих стран к финансовому поощрению владельцев экологически эффективных автомобилей. Это было очень важно для распространения гибридов и электромобилей, поскольку покупка этих недешевых машин за полную цену была мало кому доступна.
Между прочим, в основе той же необычной трансмиссии Prius'ов типа HSD лежат изобретения харьковчанина Алексея Северинского (Alexei Severinsky). Свое право на часть доходов от продаж этих машин учёный доказывал в суде. Возможно, именно поэтому ничего подобного "тойотовской" Hybrid Synergy Drive другие производители гибридов не используют.
Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале рассказывало о ТОП-5 лучших электромобилей с пробегом.