Названі найспекотніші напрями: свіжа карта боїв в Україні від розвідки Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter .

Російські військові зосередили свої сили у напрямку Горлівки та Пісок, Ізюмському напрямку з боку окупованої Луганської області та Краматорська, Слов'янська.

Судячи з мапи, ЗСУ продовжують наступ на Харківському, Луганському та Херсонському напрямку, відбиваючи атаки окупантів на Донецькому напрямку.

Як повідомлялось, судячи з мап ISW, ЗСУ просунулися на схід від Куп'янська Харківської області та відбили атаки на Бахмут Донецької області. Крім того, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на лінії "Сватове - Кремінна", а окупанти продовжують будувати оборону на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, за даними на ранок вівторка, 1 листопада ЗСУ ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

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