Названі найкращі брокерські компанії України у 2023 році

Трейдинг на міжнародному ринку Форекс неможливий без брокера. Відповідно, успішна торгівля неможлива без надійного брокера з вигідними торговими умовами, який гарантуватиме безпеку для коштів, особистих даних та інтересів трейдера.

Фінансові аналітики Traders Union розповіли, як вибрати брокера з високою якістю послуг, як уникнути ризиків, пов’язаних з цим вибором, та назвали найкращі брокерські компанії України у 2023 році.

Найбільш надійні брокерські компанії в Україні на думку експертів TU

До рейтингу, опублікованого на сайті Traders Union, увійшли компанії, чия діяльність найкраще адаптована для українського користувача. Зокрема, йдеться про україномовну підтримку користувачів, можливість вносити депозити в UAH та виводити кошти безпосередньо на гривневу картку, а також — робота відповідно до вимог українського законодавства.

TU рекомендували українцям до співробітництва десять відомих брокерів. До трійки лідерів увійшли:

RoboForex — компанія, яка відзначається високою репутацією та широким спектром послуг для клієнтів. Брокер пропонує конкурентні торговельні умови, зокрема високу швидкість виконання ордерів та доступ до ринку без реквот.

Tickmill — брокер відомий своєю низькою комісією та високою якістю торговельних умов. Клієнти Tickmill можуть відкрити будь-який рахунок, включаючи ECN та Classic, залежно від своїх потреб.

IC Markets є однією з провідних брокерських компаній в Австралії. Її основними перевагами є низькі спреди та великий вибір фінансових інструментів для торгівлі.

Також до рейтингу увійшли AMarkets, Forex4You, FxPro та інші брокери, які мають гарну репутацію на ринку та надають трейдерам вигідні торгові умови.

Як вибрати надійного Форекс-брокера? Поради від Traders Union

Фінансові аналітики TU дали декілька порад щодо вибору надійного брокера:

Звернути увагу на регулювання. Регулюючий орган забезпечує захист інвесторів, контролює фінансову діяльність та слідкує за дотриманням норм, тому обирати необхідно регульованого Форекс-брокера.

Розглянути доступні торгові платформи. Більшість Форекс-брокерів пропонує популярні торгові платформи, такі як MetaTrader 4 або 5, але також є ті, хто надає свої власні термінали. Важливо вибрати торгову платформу, яка відповідає потребам та досвіду.

Оцінити вартість торгівлі. Цей параметр може значно відрізнятися у кожного брокера. Деякі посередники пропонують фіксовані спреди, тоді як інші — змінні. Важливо розуміти, що найнижча вартість торгівлі не завжди означає краще виконання угоди. Тому експерти Traders Union рекомендують вивчати всі аспекти торгівлі та порівнювати різні варіанти.

Стежити за оновленнями списку лідерів. Одним із таких є рейтинг брокерів, який опублікували аналітики TU на своєму офіційному сайті.

Звернути увагу на розмір мінімального депозиту. Цей параметр важливий, оскільки надто високий мінімальний депозит може стати перешкодою для початківців.

Оцінити роботу клієнтської підтримки. Якщо виникають проблеми з рахунком або платформою, важливо мати можливість звернутися до компетентної технічної підтримки. Необхідно перевірити, як швидко та ефективно працює клієнтська підтримка Форекс-брокера.

Traders Union є незалежним ресурсом, який надає рейтинги Форекс-брокерів на основі власного багатофакторного аналізу, а також відгуків та досвіду трейдерів. Аналітики TU завжди раді розібрати всі питання, пов’язані з трейдингом, сприяти успіху у торгівлі та допомогти уникнути ризиків.