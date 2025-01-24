Названі найдорожчі автозапчастини, які продавались онлайн у 2024 році: опубліковано рейтинг

Британський підрозділ eBay склав рейтинг найдорожчих автокомпонентів 2024 року, що продавались на інтернет-майданчику. На першому місці опинився бензиновий двигун V10 від Audi R8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eBay .

У британському топ-10 більшість місць зайняли двигуни, і перше місце дісталося V10 5.2 від Audi R8 2012 року (16 567 фунтів стерлінгів). Також своїх покупців знайшли трилітровий бензиновий V6 від Porsche Macan, "вісімка" від Mercedes-Benz E63, V12 від Aston Martin DB9 та V8 Audi.

Друге та третє місце – у вуглепластикових сидінь для Porsche 911 покоління 991 та актуального Cayman GT4. Також одними з найдорожчих автозапчастин стали кузов від ралійного Ford Escort Mk2 (9146 фунтів стерлінгів), композитний передній дифузор від McLaren MP4-12C (9051 фунт стерлінгів), комплект коліс для Lamborghini Urus (8 тисяч фунтів стерлінгів) та задній підрамник Ferrari 488 Spider (7678 фунтів стерлінгів).

З неавтомобільних деталей найнезвичайнішим лотом став двигун Rolls-Royce від англійського літака-штурмовика Harrier Jump Jet, проданий за 10 189 фунтів стерлінгів. Йдеться про турбовентиляторний Pegasus 6/Pegasus 11.