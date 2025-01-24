Названы самые дорогие автозапчасти, которые продавались онлайн в 2024 году: опубликован рейтинг

Британское подразделение eBay составило рейтинг самых дорогих автокомпонентов 2024 года, продававшихся на интернет-площадке. На первом месте оказался бензиновый двигатель V10 от Audi R8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eBay .

В британском топ-10 большинство мест заняли двигатели, и первое место досталось V10 5.2 от Audi R8 2012 года (16 567 фунтов стерлингов). Также своих покупателей нашли трехлитровый бензиновый V6 от Porsche Macan, "восьмерка" от Mercedes-Benz E63, V12 от Aston Martin DB9 и V8 Audi.

Второе и третье место - у углепластиковых сидений для Porsche 911 поколения 991 и актуального Cayman GT4. Также одними из самых дорогих автозапчастей стали кузов от раллийного Ford Escort Mk2 (9146 фунтов стерлингов), композитный передний диффузор от McLaren MP4-12C (9051 фунт стерлингов), комплект колес для Lamborghini Urus (8 тысяч фунтов стерлингов) и задний подрамник Ferrari 488 Spider (7678 фунтов стерлингов).

Из неавтомобильных деталей самым необычным лотом стал двигатель Rolls-Royce от английского самолета-штурмовика Harrier Jump Jet, проданный за 10 189 фунтов стерлингов. Речь идет о турбовентиляторном Pegasus 6/Pegasus 11.