Названі найдорожчі автомобільні бренди 2025 року: опубліковано рейтинг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BrandFinance .

Зазначається, що їхня цінність далеко не залежить безпосередньо від обсягів виробництва чи продажу. Вартість бренду складається не лише з фінансових показників, вона також залежить від сприйняття споживачами.

На перше місце серед автомобільних брендів вибився найпопулярніший автовиробник – Toyota. Торік він був лише третім у промисловості. Експерти агентства оцінили вартість автогіганта в 64,7 млрд доларів, що помітно більше торішніх 52,7 млрд доларів.

Однак це дозволило зайняти лише вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу. На другу позицію серед автомобільних брендів (23-а в абсолюті) опустився Mercedes-Benz з результатом 53 млрд доларів проти 59,4 млрд доларів минулого року. Натомість завдяки збільшенню оцінної вартості з 37 млрд до 46 млрд доларів бронзу виборола Група Hyundai (29-е місце в абсолюті).

Головним сюрпризом свіжого рейтингу можна вважати результат компанії Tesla: її оцінна вартість впала з 58,3 млрд доларів минулого року до 43 млрд. У результаті — лише четвертий рядок серед автовиробників і 36-й у загальному заліку, роком раніше були друге та вісімнадцяте місця відповідно.

Експерти агентства Brand Finance пояснили таке зниження насамперед застарілим модельним рядом компанії, а вплив репутації її голови назвали лише одним із численних чинників. До речі, з китайських автовиробників до рейтингу Global 500 потрапила лише компанія BYD (167 місце).

Що стосується загального заліку брендів, то в ньому передбачувано лідирують провідні технологічні гіганти: п'єдестал зайняли Apple (574,5 млрд доларів), Microsoft (461 млрд) і Google (413 млрд). Також варто виділити компанію Nvidia, яка злетіла з тридцятою на дев'яту позицію: її оцінна вартість зросла з 44,5 млрд до 87,9 млрд доларів. Причому прогрес компанії безпосередньо стосується і автомобільної галузі, адже саме її чіпи є основою багатьох систем автономного водіння.