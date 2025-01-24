Названы самые дорогие автомобильные бренды 2025 года: опубликован рейтинг

Британское агентство Brand Finance составило ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500. Разумеется, в этом рейтинге есть и автомобильные марки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BrandFinance .

Отмечается, что их ценность далеко не зависит непосредственно от объемов производства или продаж. Стоимость бренда состоит не только из финансовых показателей, она также зависит от восприятия потребителями.

На первое место среди автомобильных брендов выбился самый популярный автопроизводитель - Toyota. В прошлом году он был лишь третьим в промышленности. Эксперты агентства оценили стоимость автогиганта в 64,7 млрд долларов, что заметно больше прошлогодних 52,7 млрд долларов.

Однако это позволило занять лишь восемнадцатую строчку в абсолютном рейтинге. На вторую позицию среди автомобильных брендов (23-я в абсолюте) опустился Mercedes-Benz с результатом 53 млрд долларов против 59,4 млрд долларов в прошлом году. Зато благодаря увеличению оценочной стоимости с 37 млрд до 46 млрд долларов бронзу завоевала Группа Hyundai (29-е место в абсолюте).

Главным сюрпризом свежего рейтинга можно считать результат компании Tesla: ее оценочная стоимость упала с 58,3 млрд долларов в прошлом году до 43 млрд. В результате - лишь четвертая строчка среди автопроизводителей и 36-я в общем зачете, годом ранее были второе и восемнадцатое места соответственно.

Эксперты агентства Brand Finance объяснили такое снижение прежде всего устаревшим модельным рядом компании, а влияние репутации ее главы назвали лишь одним из многочисленных факторов. Кстати, из китайских автопроизводителей в рейтинг Global 500 попала лишь компания BYD (167 место).

Что касается общего зачета брендов, то в нем предсказуемо лидируют ведущие технологические гиганты: пьедестал заняли Apple (574,5 млрд долларов), Microsoft (461 млрд) и Google (413 млрд). Также стоит выделить компанию Nvidia, которая взлетела с тридцатой на девятую позицию: ее оценочная стоимость выросла с 44,5 млрд до 87,9 млрд долларов. Причем прогресс компании напрямую касается и автомобильной отрасли, ведь именно ее чипы являются основой многих систем автономного вождения.