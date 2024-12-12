Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році: перелік

За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Аналітики зазначають, що більшість популярних машин продемонстрували спад продажів порівняно з минулим роком. Також вперше за багато років у статистику не потрапив жоден автомобіль німецького бренду. До десятки потрапило два електромобілі та кілька гібридів.
Перелік ТОП-10 моделей за продажами у 2024 році виглядає таким чином:
Нагадаємо, що впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.
Для порівняння, всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч уживаних легкових авто, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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