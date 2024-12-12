Названы наиболее популярные новые авто в 2024 году: перечень

Аналитики отмечают, что большинство популярных машин продемонстрировали спад продаж по сравнению с прошлым годом. Также впервые за много лет в статистику не попал ни один автомобиль немецкого бренда. В десятку попало два электромобиля и несколько гибридов.

Перечень ТОП-10 моделей по продажам в 2024 году выглядит следующим образом:

Toyota Corolla - 901 991 ед. (-1,9%);

Tesla Model Y - 865 868 ед. (-6,5%);

Toyota RAV4 - 836 258 ед. (+13,7%);

Ford F-Series - 733 754 ед. (-1,3%);

Honda CR-V - 601 374 ед. (+5,9%);

Chevrolet Silverado - 525 193 ед. (-0,5%);

Hyundai Tucson - 497 606 ед.(-2,4%);

Toyota Camry - 474 973 ед. (-8,9%);

Kia Sportage - 448 693 ед. (+4,9%);

BYD SONG - 442 275 ед. (+42,2%).

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. Относительно октября 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

Для сравнения, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.