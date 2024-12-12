Названы наиболее популярные новые авто в 2024 году: перечень

По итогам 9 месяцев с начала года Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых авто, несмотря на уменьшение продаж относительно аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Аналитики отмечают, что большинство популярных машин продемонстрировали спад продаж по сравнению с прошлым годом. Также впервые за много лет в статистику не попал ни один автомобиль немецкого бренда. В десятку попало два электромобиля и несколько гибридов.
Перечень ТОП-10 моделей по продажам в 2024 году выглядит следующим образом:
Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. Относительно октября 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.
Для сравнения, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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