Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг

Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолив електромобіль Tesla Model Y. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2mоve.
Загалом, ТОП-10 кросоверів за результатами продажів по світу у минулому році виглядає таким чином:
Для порівняння, загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.
Титул найбільш продаваного автомобіля у 2024 році у Європі – за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів.
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