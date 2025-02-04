Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг

Загалом, ТОП-10 кросоверів за результатами продажів по світу у минулому році виглядає таким чином:

Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);

Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);

Honda CR-V - 738315 од. (+4,2%);

Hyundai Tucson - 609122 од. (-2,8%);

BYD Song - 574351 од. (+45,3%);

Volkswagen Tiguan - 543037 од. (+10,5%);

Kia Sportage - 537947 од. (+5,3%);

Honda HR-V - 382839 (+8,8%);

Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);

Mazda CX-5 - 338187 од. (-3,6%).

Для порівняння, загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.

Титул найбільш продаваного автомобіля у 2024 році у Європі – за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів.