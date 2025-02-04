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Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг

Фото: названі найбільш популярні кросовери у світі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолив електромобіль Tesla Model Y. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2mоve.

Загалом, ТОП-10 кросоверів за результатами продажів по світу у минулому році виглядає таким чином:

  • Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);
  • Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);
  •  Honda CR-V - 738315 од. (+4,2%);
  •  Hyundai Tucson - 609122 од. (-2,8%);
  •  BYD Song - 574351 од. (+45,3%);
  •  Volkswagen Tiguan - 543037 од. (+10,5%);
  •  Kia Sportage - 537947 од. (+5,3%);
  •  Honda HR-V - 382839 (+8,8%);
  •  Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);
  •  Mazda CX-5 - 338187 од. (-3,6%).

Для порівняння, загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.

Титул найбільш продаваного автомобіля у 2024 році у Європі – за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів.

 

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Автомобільний ринок