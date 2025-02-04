Названы самые популярные кроссоверы в мире: рейтинг

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавил электромобиль Tesla Model Y. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2mоve.
В общем, ТОП-10 кроссоверов по результатам продаж по миру в прошлом году выглядит следующим образом:
Для сравнения, общие продажи новых легковых машин в Европе снизились на 1,7% в годовом исчислении, однако в ряде стран падение еще больше: во Франции количество регистраций упало на 12,7%, в Италии - на 10,8%.
Титул самого продаваемого автомобиля в 2024 году в Европе - за Dacia Sandero. Напомним, что самым популярным европейским автомобилем в 2023 году стала Tesla Model Y с результатом в 251,6 тысячи экземпляров.
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