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Названы самые популярные кроссоверы в мире: рейтинг

Фото: названы самые популярные кроссоверы в мире (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавил электромобиль Tesla Model Y. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2mоve.

В общем, ТОП-10 кроссоверов по результатам продаж по миру в прошлом году выглядит следующим образом:

  • Tesla Model Y - 1,09 млн. продаж (-1,2%);
  • Toyota RAV4 - 1,02 млн ед. (+10,7%);
  • Honda CR-V - 738315 ед. (+4,2%);
  • Hyundai Tucson - 609122 ед. (-2,8%);
  • BYD Song - 574351 ед. (+45,3%);
  • Volkswagen Tiguan - 543037 ед. (+10,5%);
  • Kia Sportage - 537947 ед. (+5,3%);
  • Honda HR-V - 382839 (+8,8%);
  • Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);
  • Mazda CX-5 - 338187 ед. (-3,6%).

Для сравнения, общие продажи новых легковых машин в Европе снизились на 1,7% в годовом исчислении, однако в ряде стран падение еще больше: во Франции количество регистраций упало на 12,7%, в Италии - на 10,8%.

Титул самого продаваемого автомобиля в 2024 году в Европе - за Dacia Sandero. Напомним, что самым популярным европейским автомобилем в 2023 году стала Tesla Model Y с результатом в 251,6 тысячи экземпляров.

 

 

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Автомобильный рынок