Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг
Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолив електромобіль Tesla Model Y. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2mоve.
Загалом, ТОП-10 кросоверів за результатами продажів по світу у минулому році виглядає таким чином:
- Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);
- Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);
- Honda CR-V - 738315 од. (+4,2%);
- Hyundai Tucson - 609122 од. (-2,8%);
- BYD Song - 574351 од. (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan - 543037 од. (+10,5%);
- Kia Sportage - 537947 од. (+5,3%);
- Honda HR-V - 382839 (+8,8%);
- Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 - 338187 од. (-3,6%).
Для порівняння, загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.
Титул найбільш продаваного автомобіля у 2024 році у Європі – за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів.
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