ua en ru
Вт, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг

Вівторок 04 лютого 2025 13:34
UA EN RU
Названі найбільш популярні кросовери у світі: рейтинг Фото: названі найбільш популярні кросовери у світі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолив електромобіль Tesla Model Y. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2mоve.

Загалом, ТОП-10 кросоверів за результатами продажів по світу у минулому році виглядає таким чином:

  • Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);
  • Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);
  • Honda CR-V - 738315 од. (+4,2%);
  • Hyundai Tucson - 609122 од. (-2,8%);
  • BYD Song - 574351 од. (+45,3%);
  • Volkswagen Tiguan - 543037 од. (+10,5%);
  • Kia Sportage - 537947 од. (+5,3%);
  • Honda HR-V - 382839 (+8,8%);
  • Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);
  • Mazda CX-5 - 338187 од. (-3,6%).

Для порівняння, загальні продажі нових легкових машин у Європі знизились на 1,7% у річному обчисленні, однак у низці країн падіння ще більше: у Франції кількість реєстрацій впала на 12,7%, в Італії – на 10,8%.

Титул найбільш продаваного автомобіля у 2024 році у Європі – за Dacia Sandero. Нагадаємо, що найпопулярнішим європейським автомобілем у 2023 році стала Tesla Model Y з результатом у 251,6 тисячі екземплярів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
"Приліт" по міськраді, багато поранених і жертви: все про удар балістики по центру Ізюма
"Приліт" по міськраді, багато поранених і жертви: все про удар балістики по центру Ізюма
DAILY
"Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці