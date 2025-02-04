Названы самые популярные кроссоверы в мире: рейтинг

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавил электромобиль Tesla Model Y. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2mоve .

В общем, ТОП-10 кроссоверов по результатам продаж по миру в прошлом году выглядит следующим образом:

Tesla Model Y - 1,09 млн. продаж (-1,2%);

Toyota RAV4 - 1,02 млн ед. (+10,7%);

Honda CR-V - 738315 ед. (+4,2%);

Hyundai Tucson - 609122 ед. (-2,8%);

BYD Song - 574351 ед. (+45,3%);

Volkswagen Tiguan - 543037 ед. (+10,5%);

Kia Sportage - 537947 ед. (+5,3%);

Honda HR-V - 382839 (+8,8%);

Mercedes GLC - 358320 (+26,6%);

Mazda CX-5 - 338187 ед. (-3,6%).

Для сравнения, общие продажи новых легковых машин в Европе снизились на 1,7% в годовом исчислении, однако в ряде стран падение еще больше: во Франции количество регистраций упало на 12,7%, в Италии - на 10,8%.

Титул самого продаваемого автомобиля в 2024 году в Европе - за Dacia Sandero. Напомним, что самым популярным европейским автомобилем в 2023 году стала Tesla Model Y с результатом в 251,6 тысячи экземпляров.