Названі найбільш популярні кольори автомобілів у світі: рейтинг

Абсолютний лідер – білий. У середньому у світі його частка у 2024 році склала 34%. На другому місці розташувався чорний із 22%, на третьому та четвертому — сірий та сріблястий, які набрали 17% та 8% відповідно.

Серед хроматичних кольорів першість утримує синій й блакитний із семивідсотковою часткою. При цьому популярність білого, синього та сріблястого знизилася, а чорного, сірого та жовтого зросла. У червоний фарбували 4% машин, у зелений – 2%. Бежевий, коричневий, помаранчевий та фіолетовий набрали по 1%, а частка золотистих автомобілів становила лише 0,5%.

У різних регіонах смаки споживачів різняться. Так, у Європі, на Близькому Сході та в Африці, як і раніше, переважали нейтральні тони, особливо білий і чорний. У Європі в моду знову увійшов бежевий, майже подвоївши частку.

У США на тлі охолодження інтересу до білих та чорних кольорів різко зросла популярність сірого – на 10%. В Азії вибирають універсальний чорний, а також жовті тони, але не яскраві, а пастельні, що асоціюються з "розумними" технологіями.