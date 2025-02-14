Названы наиболее популярные цвета автомобилей в мире: рейтинг

Абсолютный лидер - белый. В среднем в мире его доля в 2024 году составила 34%. На втором месте расположился черный с 22%, на третьем и четвертом - серый и серебристый, которые набрали 17% и 8% соответственно.

Среди хроматических цветов первенство удерживает синий и голубой с семипроцентной долей. При этом популярность белого, синего и серебристого снизилась, а черного, серого и желтого выросла. В красный красили 4% машин, в зеленый - 2%. Бежевый, коричневый, оранжевый и фиолетовый набрали по 1%, а доля золотистых автомобилей составила всего 0,5%.

В разных регионах вкусы потребителей различаются. Так, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по-прежнему преобладали нейтральные тона, особенно белый и черный. В Европе в моду снова вошел бежевый, почти удвоив долю.

В США на фоне охлаждения интереса к белым и черным цветам резко выросла популярность серого - на 10%. В Азии выбирают универсальный черный, а также желтые тона, но не яркие, а пастельные, ассоциирующиеся с "умными" технологиями.