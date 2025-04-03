Названі автомобілі-лідери світового автопрому: опубліковано новий рейтинг

За підсумками перших двох місяців 2025 року новим лідером світового ринку нових авто став повнорозмірний пікап Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2Move.
ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів у січні-лютому виглядають так:
Також раніше фахівці з'ясували, що в середньому за перші 5 років автомобілі на ринку втрачають 45,6% від початкової ціни. Найбільш стійко тримаються пікапи (мінус 40,4%) та гібриди (40,7%). В останніх такий добрий показник, ймовірно, пояснюється тим, що на ринку багато гібридів марки Toyota.
Кросовери втрачають значно більше - 48,9% ціни за п'ять років. Антирекорд поставили електромобілі, які знецінюються одразу на 58,8%.
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