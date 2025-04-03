Названы автомобили-лидеры мирового автопрома: опубликован новый рейтинг

По итогам первых двух месяцев 2025 года новым лидером мирового рынка новых авто стал полноразмерный пикап Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2Move.
ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе-феврале выглядят так:
Также ранее специалисты выяснили, что в среднем за первые 5 лет автомобили на рынке теряют 45,6% от первоначальной цены. Наиболее устойчиво держатся пикапы (минус 40,4%) и гибриды (40,7%). У последних такой хороший показатель, вероятно, объясняется тем, что на рынке много гибридов марки Toyota.
Кроссоверы теряют значительно больше - 48,9% цены за пять лет. Антирекорд поставили электромобили, которые обесцениваются сразу на 58,8%.
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