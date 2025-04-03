Названі автомобілі-лідери світового автопрому: опубліковано новий рейтинг

За підсумками перших двох місяців 2025 року новим лідером світового ринку нових авто став повнорозмірний пікап Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus2Move .

ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів у січні-лютому виглядають так:

Ford F-Series – 198 557 шт. (+91,1%);

Toyota RAV4 – 189 392 шт. (+20,6%);

Toyota Corolla – 171 279 шт. (-4,6%);

Honda CR-V – 134 453 шт. (+8,8%);

Toyota Camry – 103 156 шт. (+17,7%);

Kia Sportage – 96 508 шт. (+5,7%);

Tesla Model Y – 95 956 шт. (-41,8%);

Hyundai Tucson – 92 329 шт. (-4,5%);

Toyota Hilux – 87 768 шт. (+0,1%);

Toyota Yaris – 84 877 шт. (+6,1%).

Також раніше фахівці з'ясували, що в середньому за перші 5 років автомобілі на ринку втрачають 45,6% від початкової ціни. Найбільш стійко тримаються пікапи (мінус 40,4%) та гібриди (40,7%). В останніх такий добрий показник, ймовірно, пояснюється тим, що на ринку багато гібридів марки Toyota.

Кросовери втрачають значно більше - 48,9% ціни за п'ять років. Антирекорд поставили електромобілі, які знецінюються одразу на 58,8%.