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Названы автомобили-лидеры мирового автопрома: опубликован новый рейтинг

Четверг 03 апреля 2025 15:15
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Названы автомобили-лидеры мирового автопрома: опубликован новый рейтинг Фото: автомобили-лидеры мирового автопрома (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

По итогам первых двух месяцев 2025 года новым лидером мирового рынка новых авто стал полноразмерный пикап Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2Move.

ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе-феврале выглядят так:

  • Ford F-Series - 198 557 шт. (+91,1%);
  • Toyota RAV4 - 189 392 шт. (+20,6%);
  • Toyota Corolla - 171 279 шт. (-4,6%);
  • Honda CR-V - 134 453 шт. (+8,8%);
  • Toyota Camry - 103 156 шт. (+17,7%);
  • Kia Sportage - 96 508 шт. (+5,7%);
  • Tesla Model Y - 95 956 шт. (-41,8%);
  • Hyundai Tucson - 92 329 шт. (-4,5%);
  • Toyota Hilux - 87 768 шт. (+0,1%);
  • Toyota Yaris - 84 877 шт. (+6,1%).

Также ранее специалисты выяснили, что в среднем за первые 5 лет автомобили на рынке теряют 45,6% от первоначальной цены. Наиболее устойчиво держатся пикапы (минус 40,4%) и гибриды (40,7%). У последних такой хороший показатель, вероятно, объясняется тем, что на рынке много гибридов марки Toyota.

Кроссоверы теряют значительно больше - 48,9% цены за пять лет. Антирекорд поставили электромобили, которые обесцениваются сразу на 58,8%.

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