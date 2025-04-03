Названы автомобили-лидеры мирового автопрома: опубликован новый рейтинг

По итогам первых двух месяцев 2025 года новым лидером мирового рынка новых авто стал полноразмерный пикап Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2Move .

ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж в январе-феврале выглядят так:

Ford F-Series - 198 557 шт. (+91,1%);

Toyota RAV4 - 189 392 шт. (+20,6%);

Toyota Corolla - 171 279 шт. (-4,6%);

Honda CR-V - 134 453 шт. (+8,8%);

Toyota Camry - 103 156 шт. (+17,7%);

Kia Sportage - 96 508 шт. (+5,7%);

Tesla Model Y - 95 956 шт. (-41,8%);

Hyundai Tucson - 92 329 шт. (-4,5%);

Toyota Hilux - 87 768 шт. (+0,1%);

Toyota Yaris - 84 877 шт. (+6,1%).

Также ранее специалисты выяснили, что в среднем за первые 5 лет автомобили на рынке теряют 45,6% от первоначальной цены. Наиболее устойчиво держатся пикапы (минус 40,4%) и гибриды (40,7%). У последних такой хороший показатель, вероятно, объясняется тем, что на рынке много гибридов марки Toyota.

Кроссоверы теряют значительно больше - 48,9% цены за пять лет. Антирекорд поставили электромобили, которые обесцениваются сразу на 58,8%.