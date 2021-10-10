Названа возможная причина крушения самолета в России

Причиной крушения самолета с парашютистами в России мог стать отказ одного из двигателей. Пилоты пытались посадить самолет вдали от жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку", - заявил он.

Как заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, самолет упал по техническим причинам.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате катастрофы легкомоторного самолета в России погибли 16 человек, еще шестеро пострадали, их доставили в больницу.

При этом изначально российские СМИ публиковали информацию о 19 погибших, но эти данные не подтвердились.