ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России

Новина українською →
Мензелинск, Воскресенье 10 октября 2021 10:40
Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России Фото: легкомоторный самолет разбился в Татарстане (t.me/mchs_official)
Автор: Артем Горовенко

В сети опубликовано видео с места авиакатастрофы в России. В результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами погибли 19 человек.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, опубликованы кадры спасательной операции.

Сообщается, что на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу и падению самолета. На борту находились 23 человека, большинство из них - парашютисты.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли 19 человек, но число погибших до сих пор уточняется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авиакатастрофа
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны