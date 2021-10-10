Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России
Фото: легкомоторный самолет разбился в Татарстане (t.me/mchs_official)
В сети опубликовано видео с места авиакатастрофы в России. В результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами погибли 19 человек.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, опубликованы кадры спасательной операции.
Сообщается, что на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу и падению самолета. На борту находились 23 человека, большинство из них - парашютисты.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли 19 человек, но число погибших до сих пор уточняется.