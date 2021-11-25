Названа возможная причина аварии автобуса в Болгарии

Болгарские правоохранители назвали возможную причину аварии в Болгарии, в которой погибли более 40 пассажиров автобуса. Вероятнее всего, трагедия произошла из-за человеческой ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"На сегодняшний день у нас есть главная и наиболее вероятная версия катастрофы. Это - человеческая ошибка", - заявил глава Национальной службы расследований Болгарии Борислав Сарафов.

Как пишет издание, в момент трагедии в автобусе находились туристы из Северной Македонии, которые возвращались из Турции. В ходе проведения следственных действий стало очевидно, что никакого теракта не было - проблемы были с техническим состоянием автобуса.

"Вскрытия показывают, что все жертвы погибли преимущественно от удушья после начала пожара, а не от травм или ожогов, которые бывают от взрывов", - уточнил Сарафов, добавив при этом, что автобус врезался в дорожное заграждение и загорелся из-за сильного удара.

"Никто не мог выбраться из первой двери, потому что там было сильное возгорание. Все скопились перед задней дверью, но они были заблокированы дорожным заграждением, которое остановило автобус", - рассказал следователь Марьян Маринов.