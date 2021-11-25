ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названа можлива причина аварії автобуса в Болгарії

Новость на русском →
Болгарія, Четвер 25 листопада 2021 17:13
Названа можлива причина аварії автобуса в Болгарії Фото: Автобусна аварія у Болгарії (twitter.com.qwerty14117587)
Автор: РБК-Україна

Болгарські правоохоронці назвали можливу причину аварії у Болгарії, в якій загинуло понад 40 пасажирів автобуса. Найімовірніше, трагедія сталася через людську помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На сьогоднішній день у нас є головна і найбільш ймовірна версія катастрофи. Це - людська помилка", - заявив голова Національної служби розслідувань Болгарії Борислав Сарафов.

Як пише видання, в момент трагедії в автобусі перебували туристи з Північної Македонії, які поверталися з Туреччини. В ході проведення слідчих дій стало очевидно, що ніякого теракту не було - проблеми були з технічним станом автобуса.

"Розтини показують, що всі жертви загинули переважно від задухи після початку пожежі, а не від травм або опіків, які бувають від вибухів", - уточнив Сарафов, додавши при цьому, що автобус врізався в дорожнє загородження і загорівся через сильний удар.

"Ніхто не міг вибратися з передніх дверей, тому що там було сильне загоряння. Всі скупчилися перед задніми дверима, але вони були заблоковані дорожнім загородженням, яке зупинило автобус", - розповів слідчий Мар'ян Маринов.

Нагадаємо, 22 листопада у Західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. В результаті аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 осіб, з яких 12 - діти.

Українців серед пасажирів не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини