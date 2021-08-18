Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

При формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа - 7420 грн/тыс. м куб. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил об этом во время совещания с главами городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона .

"Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона", - сказал Чернышов.

В Мінірегіоні напомнили, что полномочия по формированию тарифов на тепло в новом отопительном сезоне были переданы органам местного самоуправления. Облгосадминистрации в течение прошлой недели должны были провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключение долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренном Кабмином 31 мая, говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.