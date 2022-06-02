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Названо суму збитків Чорнобильської АЕС від військ Росії

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Четвер 02 червня 2022 18:49
Названо суму збитків Чорнобильської АЕС від військ Росії Фото: Чорнобильська АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові вкрали або знищили майно Чорнобильської атомної електростанції на суму понад 135 мільйонів доларів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, про це заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

"Вартість заміни того, що було втрачено (внаслідок вторгнення військ РФ - ред.) дорівнює понад 135 мільйонам доларів. Програмне забезпечення, яке було зроблено спеціально для ЧАЕС, є незамінним", - заявив Крамаренко.

За його інформацією, росіяни викрали або знищили близько 698 комп'ютерів, 344 автомобілів, 1500 дозиметрів радіації та практично всі засоби пожежогасіння, що знаходилися у розпорядженні ЧАЕС.

Він розповів, що більшість украденого обладнання, яке було оснащене GPS-трекерами, наразі перебуває на території прикордонних областей Білорусі.

Крамаренко також зазначив, що росіяни планували захопити атомну електростанцію на довгий період. Вони на початку окупації направили туди співробітників "Росатома", які мали стати "новим керівництвом".

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС. Це – генерал-майор поліції РФ Олег Якушев.

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ЧАЕС Чорнобиль Зона відчуження Війна Росії проти України
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