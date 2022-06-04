Названа стоимость перевода украинской железной дороги на евроколею

Перевод одной железнодорожной линии в Украине на европейский стандарт может стоить от 2 до 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра инфраструктуры Александра Кубракова для FT .

По его словам, действия России по блокированию портов и вывозу украинского зерна могут привести к голоду в мировом масштабе. Он также отметил, что россияне действуют как "тотальные пираты".

"Их не волнует жизнь этих людей в Африке. Они говорят им: "Нам на вас наплевать. Нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы заложники", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт Евросоюза будет стоить от 2 до 3 млрд долларов. При этом необходимы дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.