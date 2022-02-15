ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши

Новина українською →
Львов, Вторник 15 февраля 2022 14:11
Во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши Фото: во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши
Автор: Наталия Гурковская

Официальный меморандум по возобновлению евроколеии между станцией Рава-Русская и госграницей с Польшей был подписан во вторник, 15 февраля, во Львовской областной госадминистрации. Свои подписи под документом поставили глава Львовской ОГА Максим Козицкий, члены правления Укрзализныци и главы Рава-Русской и Добросинско-Магеровской громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Максима Козицкого.

Новую евроколею планируют создать в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка".

"Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей. Инициатива принадлежит нам, Львовщине, начать планируем уже - с изготовления ПСД за средства громад и области. Это будет стоить 4 млн грн", - отмечает глава ОГА.

Во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши

Евроколея, по словам Козицкого, означает объединение качественными пассажирскими перевозками двух европейских столиц. Результатом этого должно стать повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма.

Ранее глава Львовской ОГА сообщал, что восстановить 8 км евроколеи от Равы-Русской до границы планируется за два года.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал запуск скоростного сообщения между Киевом и Варшавой среди ключевых проектов масштабной модернизации Укрзализныци в рамках этой программы президента Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится