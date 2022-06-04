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Названо вартість переведення української залізниці на євроколію

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Київ, Субота 04 червня 2022 19:05
Названо вартість переведення української залізниці на євроколію Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Переведення однієї залізничної лінії в Україні на європейський стандарт може коштувати від 2 до 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра інфраструктури Олександра Кубракова для FT.

За його словами, дії Росії з блокування портів та вивезення українського зерна можуть призвести до голоду в світовому масштабі. Він також зазначив, що росіяни діють як "тотальні пірати".

"Їх не хвилює життя цих людей в Африці. Вони кажуть їм: "Нам на вас наплювати. Нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви заручники", - зазначив Кубраков.

Він також зазначив, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт Євросоюзу коштуватиме від 2 до 3 млрд доларів. При цьому необхідні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.

Нагадаємо, раніше було підписано меморандум про будівництво євроколії від станції Рава-Руська у Львівській області до кордону з Польщею.

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Укрзалізниця Олександр Кубраков
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