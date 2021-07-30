Названа середня вартість продажу землі за перший місяць від старту ринку

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 2901 земельну угоду. Станом на 30 липня площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 5324 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

При цьому в Мінекономіки розраховують, що середня ціна покупки землі з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тисяч гривень за гектар. Як заявив заступник міністра Тарас Висоцький, міжнародна практика показує, що вартість землі поступово зростає після запуску ринку. Однак оскільки перший етап в Україні досить консервативний, то в перші 2,5 роки зростання ціни за гектар буде незначним. Після ж відкриття можливості покупки для юросіб з 2024 року, в наступні п'ять років земля дорожчатиме приблизно на 10-15% на рік.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль більш оптимістичний. Він заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни вдвічі протягом перших 3-5 років.