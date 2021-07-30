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Названа середня вартість продажу землі за перший місяць від старту ринку

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 16:59
Названа середня вартість продажу землі за перший місяць від старту ринку Фото: землю в Україні продають за 39,4 тисяч гривень за гектар (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 2901 земельну угоду. Станом на 30 липня площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 5324 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес-служби, сума угод склала 210 млн гривень.

Таким чином, середня вартість продажу землі становила 39,4 тисяч гривень за гектар.

Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

При цьому в Мінекономіки розраховують, що середня ціна покупки землі з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тисяч гривень за гектар. Як заявив заступник міністра Тарас Висоцький, міжнародна практика показує, що вартість землі поступово зростає після запуску ринку. Однак оскільки перший етап в Україні досить консервативний, то в перші 2,5 роки зростання ціни за гектар буде незначним. Після ж відкриття можливості покупки для юросіб з 2024 року, в наступні п'ять років земля дорожчатиме приблизно на 10-15% на рік.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль більш оптимістичний. Він заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни вдвічі протягом перших 3-5 років.

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