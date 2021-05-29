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Названа следующая тема форума "Украина 30". Его откроет Зеленский

Новина українською →
Суббота 29 мая 2021 11:37
Названа следующая тема форума "Украина 30". Его откроет Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе в Киеве пройдет очередная сессия форума "Украина 30". Его темой станут вопросы образования.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Форум пройдет с 31 мая по 2 июня.

Откроет Всеукраинский форум “Украина 30. Образование и наука” президент Украины Владимир Зеленский.

В дискуссионных сессиях примут участие представители Офиса президента, правительства, Верховной рады, Национальной академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного сообщества, общественные деятели, представители реального сектора экономики.

"Открытость к миру, получение знаний, создание новых смыслов и ценностей. Об образовании, которое является основой для развития будущего, речь пойдет 31 мая", - говорится в сообщении.

Во время второго дня Форума спикеры обсудят образовательные возможности для взрослых, безбарьерную и комфортную среду для всех участников образовательного процесса, в том числе для людей с особыми потребностями. Это также возможности и перспективы внедрения индивидуального обучения, формирования собственной образовательной траектории.

На третий день будут говорить о том, как популяризировать отечественную науку и привлечь к ней молодежь.

Напомним, форум " Украина 30. Земля" проходил в Киеве с 24 по 26 мая. На нем также присутствовал президент.

Также Зеленский принимал участие в форуме "Украина 30" с 17 по 19 мая, темой которого была цифровизация в Украине.

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