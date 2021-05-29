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Названо наступна тема форуму "Україна 30". Його відкриватиме Зеленський

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Субота 29 травня 2021 11:37
Названо наступна тема форуму "Україна 30". Його відкриватиме Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наступного тижня у Києві пройде чергова сесія форуму "Україна 30". Його темою стануть питання освіти.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Форум пройде з 31 травня до 2 червня.

Відкриє Всеукраїнський форум “Україна 30. Освіта і наука” президент України Володимир Зеленський.

У дискусійних сесіях братимуть участь представники Офісу президента, уряду, Верховної ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих учених, інноватори, представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.

"Відкритість до світу, здобуття знань, створення нових сенсів та цінностей. Про освіту, яка є основою для розбудови майбутнього, йтиметься 31 травня", - йдеться в повідомленні.

Під час другого дня Форуму спікери обговорять освітні можливості для дорослих, безбар’єрне й комфортне середовище для всіх учасників освітнього процесу, зокрема для людей з особливими потребами. Це також можливості й перспективи впровадження індивідуального навчання, формування власної освітньої траєкторії.

На третій день говоритимуть про те, як популяризувати вітчизняну науку та залучити до неї молодь.

Нагадаємо, форум "Україна 30. Земля" проходитив у Києві з 24 по 26 травня. На ньому також був присутній президент.

Також Зеленський брав участь у форумі "Україна 30" з 17 по 19 травня, темою якого була цифровізація в Україні.

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