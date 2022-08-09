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Российская сторона назвала причину взрывов в Крыму

Фото: взрывы в Крыму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Артем Горовенко

На территории российской авиабазы в оккупированном Крыму взрываются боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, причиной взрывов на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", - заявили в российском Минобороны.

Принимаются меры по тушению пожара.

Напомним, ранее сообщалось об около 10 взрывов возле оккупированной Новофедоровки, где находится российская авиационная база. По словам очевидцев, также повреждены расположенные рядом дома.

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КрымВзрыв