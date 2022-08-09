Російська сторона назвала причину вибухів у Криму

На території російської авіабази в окупованому Криму вибухають боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"В результаті вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена", - заявили в російському Міноборони.

Як заявили в Міністерстві оборони Російської Федерації, причиною вибухів на території аеродрому "Сакі" в Новофедорівці стала детонація декількох авіаційних боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про близько 10 вибухів біля окупованої Новофедорівки, де знаходиться російська авіаційна база. За словами очевидців, також пошкоджено розташовані поруч будинки.

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