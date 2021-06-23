Названа причина взрыва в многоэтажке под Киевом, а МАУ попала в громкий скандал: новости за 22 июня

Названа причина взрыва в доме под Киевом, на Донбассе боевики подорвались на своих минах, авиакомпания МАУ попала в громкий скандал. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 июня, - в материале РБК-Украина.

Попытка сокрытия убийства. Названа причина взрыва в доме под Киевом

Взрыв в жилом доме в Белогородке произошел из-за поджога. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался скрыть убийство. В этом подозревают моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях, которые проводят правоохранители.

"Там умышленное сокрытие следов преступления. Моряк дальнего плавания убил погибшего. Перерезал горло и вырезал сердце. Затем облил все смесью, которую мы сейчас устанавливаем, и поджег, чтобы скрыть следы преступления", - сказали в полиции.

Радуцкий: в Украине сейчас нет возможности самостоятельно выявлять "дельта" -штам COVID

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине сейчас нет технической возможности самостоятельно выявлять "дельта"-штам COVID. Есть риск, что он может прийти в Украину.

Нардеп подчеркнул, что ВОЗ зафиксировала случаи заражения "индийским" штаммом уже в 92 странах мира. Несмотря на вакцинацию большинства населения ухудшается эпидемиологическая ситуация в Великобритании.

"Спровоцировали раскол в Украине": Путин обвинил США в организации Майдана

Президент России Владимир Путин заявил, что Революцию достоинства в Украине якобы организовали США. После этого в стране произошел "раскол". Об этом он написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое".

Путин снова назвал Майдан "антиконституционным вооруженным переворотом". "С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - написал он.

На Донбассе боевики подорвались на своих минах, есть погибшие

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики подорвались на своих минах. Всего за минувшие сутки погибли шестеро боевиков. Об этом на брифинге заявила спикер Министерства обороны Анна Новицкая со ссылкой на данные разведки.

В частности, по данным разведки, боевики продолжают нарушать договоренности о режиме "тишины", минируя местность. "Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных, пять санитарных", - отметила Новицкая.

Десятки людей просто бросили в аэропорту: МАУ попала в громкий скандал

Компания Международные авиалинии Украины громко оскандалилась, бросив десятки пассажиров в аэропорту.

Скандальную ситуацию описала в Instagram Яна Метелкина, журналист, тревел-блогер, экс-редактор шоу "Орел и Решка". По словам Яны, она прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета, которые ей пришлось простоять в жуткой очереди на стойке регистрации. При этом пассажиров уверили, что рейс задерживается, и самолет без них не поднимется в небо. Тем не менее, в итог самолет просто улетел без десятков людей.

Ястремскую признали невиновной в умышленном употреблении допинга. Она вернется в теннис

Украинка Даяна Ястремская вскоре может вернуться к теннисным матчам. Ее оправдали по делу об умышленном употреблении допинга.

Ястремская рассказала, что получила решение независимого трибунала, который признал, что запрещенный препарат попал в ее организм в следствие халатности, а не специально. Теперь украинка может вернуться к соревнованиям, но уже точно пропустит третий турнир Большого шлема Уимблдон.

Не в пользу Украины. Хорватия обыграла Шотландию, Англия - Чехию: итоги группы D

Хорватия обыграла Шотландию и прошла в 1/8 финала Евро-2020. Англия обыграла Чехию, но дальше проходят обе сборные.

Подробнее о последнем туре и итогах группы D - в материале РБК-Украина.

Грозы и сильная жара: антициклон решил задержаться в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной и местами даже невыносимой. Синоптики прогнозируют жару до +35 градусов, местами будут идти дожди и возможны грозы.

Как показывают карты Украинского гидрометцентра, небольшое похолодание ожидается только с воскресенья, 27 июня.