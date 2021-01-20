Названа причина высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Местная власть назвала причиной активную работу котловых систем в частном секторе из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 20 января есть превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория КАРС провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - объяснил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

По его данным, из-за похолодания местные жители начали сжигать, в том числе мусор с пластиком.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве показатели вредных веществ превышают допустимую норму в 2-7 раз.

Отметим, также сильное загрязнение воздуха в Киеве фиксировали в конце ноября.