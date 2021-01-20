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Названо причину високого рівня забруднення повітря у Києві

Автор: Андрій Козловський

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Місцева влада назвала причиною активну роботу котлових систем у приватному секторі через похолодання.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Станом на 20 січня є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5).

Лабораторія КАРС провела заміри повітря та зафіксувала перевищення показників продуктів горіння у 2 рази. Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

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"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - пояснив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

За його даними, через похолодання місцеві жителі почали спалювати в тому числі сміття з пластиком. Тому повітря забруднилось.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві показники шкідливих речовин перевищують допустиму норму у 2-7 разів.

Зазначимо, також сильне забруднення повітря в Києві фіксували в кінці листопада.

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