Названа причина столкновения пассажирских поездов в Египте

Авария пассажирских поездов в Египте произошла из-за того, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку. Кто-то дернул в поезде стоп-кран.

Об этом сообщает издание Elnashra со ссылкой на Египетские железные дороги.

В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.

Напомним, авария произошла в пятницу, 26 марта, на юге страны в городе Тахта провинции Сохаг. Поезд, который следовал из Луксора в Александрию. Он врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

Кроме того, МИД Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии между поездами в Египте.