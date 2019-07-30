Полиция открыла дело по факту гибели детей на пожаре в Киевской области

Фото: место пожара (kv.npu.gov.ua)

Причины пожара устанавливаются

Полиция открыла дело по факту гибели детей на пожаре в частном доме в с. Гайшин Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

Отметим, что мать закрыла мальчиков 1-го и 3-х лет в комнате и пошла в магазин, детей спасти не удалось.

"В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, который доносился из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, потому что комната была охвачена пламенем. Тогда, мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь", - говорится в сообщении.

Исследования показали, что очаг возгорания был в центре комнаты на матрасе, который обнаружен на полу.

По факту пожара следователи открыли уголовное дело по части 2 статье 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Гайшин Киевской области в частном жилом доме произошел пожежа, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщало РБК-Украина, 1 июля произошел пожар в частном доме в Одесской области, в результате которого погибли четверо детей.

Кроме того, в тот же день вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. Полиция открыла уголовное дело по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Событие произошло в Днепропетровской области.