Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей під час пожежі в Київській області

Фото: місце пожежі (kv.npu.gov.ua)

Причини пожежі встановлюються

Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей під час пожежі в приватному будинку в с. Гайшин Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.

Зазначимо, що мати закрила хлопчиків 1-го та 3-х років у кімнаті та пішла до магазину, дітей врятувати не вдалося.

"У цей час у будинку також перебував батько її співмешканця. Чоловік відчув запах диму, що доносився з кімнати, в якій перебували діти. Він відчинив двері, але зайти всередину не зміг, бо кімната була охоплена полум’ям. Тоді, чоловік вибіг на вулицю та почав кликати на допомогу", - йдеться у повідомленні.

Дослідження показали, що осередок займання був у центрі кімнати на матраці, який виявлений на підлозі.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у селі Гайшин Київської області в приватному житловому будинку сталась пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 липня сталась пожежа в приватному будинку в Одеській області, в результаті якої загинули четверо дітей.

Крім того, у той же день ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Подія сталась у Дніпропетровській області.