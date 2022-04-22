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Названа причина падения самолета АН-26 в Запорожской области

Падение самолета Ан-26 (t.me.zoda_gov_ua)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 22 апреля в 09:00 утра в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. В результате один человек погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую военную администрацию.

Так, в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, который выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород.

Выяснилось, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета. В частности, из-за этого воздушное судно задело высоковольтные линии электроопоры.

В результате один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что появилось первое фото с места падения самолета Ан-26.

Также вскоре появилось видео с места и детали падения самолета Ан-26.

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Запорожская областьАН-26