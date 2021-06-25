Названа причина и источник массового отравления в Харькове

Госпродпотребслужба установила причину и источник массового отравления людей в Харькове . Источником вспышки кишечной инфекции стал больной работник заведения питания.

Об этом говорится в заявлении Госпродпотребслужбы на странице в Facebook .

В результате вспышки кишечной инфекции в Харькове пострадали 90 человек.

"Специалисты установили, что основная причина вспышки - несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню. Вероятный источник вспышки - больной работник", - рассказали в службе.

Главный госинспектор Харьковской области решил закрыть два ресторана, откуда и началась вспышка. А один из ресторанов обязали уничтожить из оборота пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни людей.

Люди массово отравились после посещения ресторанов "Якитория" и "Мафия".