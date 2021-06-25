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Названа причина и источник массового отравления в Харькове

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Харьков, Пятница 25 июня 2021 16:38
Названа причина и источник массового отравления в Харькове Фото: названа причина массового отравления в Харькове (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госпродпотребслужба установила причину и источник массового отравления людей в Харькове. Источником вспышки кишечной инфекции стал больной работник заведения питания.

Об этом говорится в заявлении Госпродпотребслужбы на странице в Facebook.

В результате вспышки кишечной инфекции в Харькове пострадали 90 человек.

"Специалисты установили, что основная причина вспышки - несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню. Вероятный источник вспышки - больной работник", - рассказали в службе.

Главный госинспектор Харьковской области решил закрыть два ресторана, откуда и началась вспышка. А один из ресторанов обязали уничтожить из оборота пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни людей.

Люди массово отравились после посещения ресторанов "Якитория" и "Мафия".

Напомним, по факту массового отравления в Харькове было возбуждено уголовное дело, а виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

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Харьков отравление
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