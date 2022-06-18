Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве

По его словам, цена на дизельное топливо и бензин в Киеве колеблется от 52 до 58 гривен.

"В Киеве работает 10 мобильных групп, которые ежедневно могут выехать к субъекту хозяйствования и работать в пользу потребителя", - сообщил он.

По его словам, в Киевской области, эта цена возрастает до 65 гривен.

"Это (от 52 до 58 гривен) сегодня обоснованная цена, задекларированная, которая полностью соответствует экономическим реалиям", - сказал он.