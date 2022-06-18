Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве

Оптимальный уровень цены бензина в Киеве составляет 52 гривны за литр, дизельного топлива - 58 гривен. Госпродпотребслужба постоянно проверяет АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление начальника ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана в эфире телемарафона.
По его словам, цена на дизельное топливо и бензин в Киеве колеблется от 52 до 58 гривен.
"В Киеве работает 10 мобильных групп, которые ежедневно могут выехать к субъекту хозяйствования и работать в пользу потребителя", - сообщил он.
По его словам, в Киевской области, эта цена возрастает до 65 гривен.
"Это (от 52 до 58 гривен) сегодня обоснованная цена, задекларированная, которая полностью соответствует экономическим реалиям", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.
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