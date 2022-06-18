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Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві

Фото: від АЗС вимагають продавати бензин за 52 гривні, дизпаливо за 58 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптимальний рівень ціни бензину в Києві становить 52 гривні за літр, дизельного пального - 58 гривень. Держпродспоживслужба постійно перевіряє АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву начальника ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Олега Рубана в ефірі телемарафону.

За його словами, ціна на дизельне паливо та бензин у Києві коливається від 52 до 58 гривень.

"У Києві працює 10 мобільних груп, які щодня можуть виїхати до суб'єкта господарювання і працювати на користь споживача", - повідомив він.

За його словами, у Київській області, ця ціна зростає до 65 гривень.

"Це (від 52 до 58 гривень) сьогодні обґрунтована ціна, задекларована, яка повністю відповідає економічним реаліям", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Ціни на бензин