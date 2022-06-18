Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве

Оптимальный уровень цены бензина в Киеве составляет 52 гривны за литр, дизельного топлива - 58 гривен. Госпродпотребслужба постоянно проверяет АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление начальника ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана в эфире телемарафона.

По его словам, цена на дизельное топливо и бензин в Киеве колеблется от 52 до 58 гривен.

"В Киеве работает 10 мобильных групп, которые ежедневно могут выехать к субъекту хозяйствования и работать в пользу потребителя", - сообщил он.

По его словам, в Киевской области, эта цена возрастает до 65 гривен.

"Это (от 52 до 58 гривен) сегодня обоснованная цена, задекларированная, которая полностью соответствует экономическим реалиям", - сказал он.