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Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве

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Украина, Суббота 18 июня 2022 15:13
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве Фото: от АЗС требуют продавать бензин за 52 гривны, дизтопливо за 58 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптимальный уровень цены бензина в Киеве составляет 52 гривны за литр, дизельного топлива - 58 гривен. Госпродпотребслужба постоянно проверяет АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление начальника ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана в эфире телемарафона.

По его словам, цена на дизельное топливо и бензин в Киеве колеблется от 52 до 58 гривен.

"В Киеве работает 10 мобильных групп, которые ежедневно могут выехать к субъекту хозяйствования и работать в пользу потребителя", - сообщил он.

По его словам, в Киевской области, эта цена возрастает до 65 гривен.

"Это (от 52 до 58 гривен) сегодня обоснованная цена, задекларированная, которая полностью соответствует экономическим реалиям", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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