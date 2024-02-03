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Названа нова дата бою Усика з Ф'юрі

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у травні 2024 року. Його перенесли через травмування англійського боксера на тренуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions в Instagram.

Так, бій між українцем і британським боксером за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті тепер має відбутися 18 травня у Ер-Ріяді.

Як відомо, поєдинок боксерів на Kingdom Arena в аравійській столиці Ер-Ріяді перенесли на пізніший термін через травму, яку британець зазнав під час спарингу в тренувальному таборі.

Що сталося з Ф'юрі

Напередодні ввечері стало відомо про серйозну травму британця. У мережі з'явилися світлини розсічення "Циганського Короля", а промоутерська компанія Queensberry Promotions заявила про неможливість проведення бою 17 лютого.

Згодом Ф'юрі зробив офіційну заяву. Він попросив вибачення у всіх причетних до організації бою і вболівальників, а також пообіцяв працювати над якомога швидшим поверненням у ринг.

Команда Усика стримано відреагувала на травму суперника. Оточення українця припустило екстрену організацію титульного бою для свого клієнта. Найвірогідніший опонент - обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хрговіч із Хорватії.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс